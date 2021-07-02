Французская Total покупает 6 солнечных электростанций в Украине

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение французской Total Eren S.A. (дочерняя компания холдинга Total) приобрести свыше 50% в шести компаниях-операторах солнечных электростанций (СЭС) суммарной мощностью 103,9 МВт.

Согласно материалам АМКУ, Total Eren получит контроль во львовских ООО "Энерджи спейс" (5,94 МВт и 5,797 МВт), ООО "Терновыця Солар" (13,023 МВт и 15,537 МВт), ООО "Терновыця Солар Плюс" (12,832 МВт и 15,537 МВт), ООО "Санлайт Дженерейшн" (5,94 МВт и 5,797 МВт), ООО "Энергопостач-Плюс" (5,94 МВт и 5,797 МВт) и ООО "Лайтфул" (5,94 МВт и 5,797 МВт), передает Интерфакс-Украина.

Основным бенефициаром "Энерджи спейс" и "Терновыця Солар Плюс" указана Ксения Трофименко (дочь основателя девелопера "НЕСТ", совладельца сети кинотеатров Multiplex и экс-инвестора компании "Трейд Коммодити" Владимира Трофименко).

Бенефициаром "Терновыця Солар", "Санлайт Дженерейшн", "Энергопостач-Плюс" и "Лайтфул" указан генеральный директор девелоперского холдинга "ТКС" Иван Торский.

Как сообщалось, Total Eren совместно с норвежской NBT строит крупный ветропарк в Херсонской области (ООО "Сивашэнергопром").