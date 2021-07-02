В Украине запустили бот о правилах въезда украинцев в разные страны
В Украине запустили информационный бот, который содержит сведения о правилах въезда украинцев в разные страны.
Об этом говорится в Telegram-канале "Коронавирус_инфо".
"В условиях COVID-19 при планировании путешествий обязательно ознакомьтесь с правилами въезда для украинцев на сайте МИД или с помощью Corona.Travel.Bot, что мгновенно сообщает об изменениях", - сказано в сообщении.
Для этого необходимо:
- отправить сообщение или выбрать из списка название интересующей страны;
- ознакомиться с актуальными правилами;
- выбрать режим мониторинга;
- подписаться и получать уведомления об обновлении условий въезда.
В Corona.Travel.Bot есть два режима мониторинга:
- следить за изменением зоны - если страна сейчас закрыта для украинцев, то бот пришлет уведомление о ее открытии (и наоборот);
- следить за изменениями правил - бот будет отправлять отчет: какие удалили, а какие добавили.
Бот берет официальные данные с сайта Министерства иностранных дел Украины.
Джерело: Telegram
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