БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
525 0

В Украине запустили бот о правилах въезда украинцев в разные страны

В Украине запустили бот о правилах въезда украинцев в разные страны

В Украине запустили информационный бот, который содержит сведения о правилах въезда украинцев в разные страны.

Об этом говорится в Telegram-канале "Коронавирус_инфо".

"В условиях COVID-19 при планировании путешествий обязательно ознакомьтесь с правилами въезда для украинцев на сайте МИД или с помощью Corona.Travel.Bot, что мгновенно сообщает об изменениях", - сказано в сообщении.

Для этого необходимо:

  • отправить сообщение или выбрать из списка название интересующей страны;
  • ознакомиться с актуальными правилами;
  • выбрать режим мониторинга;
  • подписаться и получать уведомления об обновлении условий въезда.

В Corona.Travel.Bot есть два режима мониторинга:

  • следить за изменением зоны - если страна сейчас закрыта для украинцев, то бот пришлет уведомление о ее открытии (и наоборот);
  • следить за изменениями правил - бот будет отправлять отчет: какие удалили, а какие добавили.

Бот берет официальные данные с сайта Министерства иностранных дел Украины.

Автор: 

Джерело:  Telegram
туризм (789) боти (29) коронавірус (3210)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 