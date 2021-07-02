В Украине запустили бот о правилах въезда украинцев в разные страны

В Украине запустили информационный бот, который содержит сведения о правилах въезда украинцев в разные страны.

Об этом говорится в Telegram-канале "Коронавирус_инфо".

"В условиях COVID-19 при планировании путешествий обязательно ознакомьтесь с правилами въезда для украинцев на сайте МИД или с помощью Corona.Travel.Bot, что мгновенно сообщает об изменениях", - сказано в сообщении.

Для этого необходимо:

отправить сообщение или выбрать из списка название интересующей страны;

ознакомиться с актуальными правилами;

выбрать режим мониторинга;

подписаться и получать уведомления об обновлении условий въезда.

В Corona.Travel.Bot есть два режима мониторинга:

следить за изменением зоны - если страна сейчас закрыта для украинцев, то бот пришлет уведомление о ее открытии (и наоборот);

следить за изменениями правил - бот будет отправлять отчет: какие удалили, а какие добавили.

Бот берет официальные данные с сайта Министерства иностранных дел Украины.