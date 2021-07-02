БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини Коронавірус і карантин
1 391 0

Вакцинацию от коронавируса проводит 40 частных клиник, – Минздрав

Вакцинацию от коронавируса проводит 40 частных клиник, – Минздрав

По состоянию на начало июля около 40 частных клиник проводят вакцинацию от COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Интерфакс-Украина.

"Их определяют департаменты здравоохранения. НСЗУ контактирует, и они получают деньги за вакцинацию", – сказал министр.

Он также рассказал, что на фестивале Atlas Weekend в Киеве, который будет проходить с 5 по 11 июля, частная клиника будет проводить желающим вакцинацию от COVID-19.

"Сейчас мы прорабатываем механизмы, как можем вакцинировать больше людей. В ближайшее время будет фестиваль Atlas Weekend, и там будет работать частная клиника в качестве дополнительного центра вакцинации, который будет рядом с фестивалем, чтобы каждый желающий мог прийти и провакцинироваться", – добавил Ляшко.

Как сообщалось, в начале июня Минздрав объявил, что коммунальные и частные предоставители медицинских услуг, которые имеют лицензию на медицинскую практику и подключены к электронной системе здравоохранения, могут создать мобильную бригаду или пункт вакцинации против COVID-19.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
вакцина (889) карантин (2077) МОЗ (1441) Ляшко Віктор (112) COVID-19 (1689) коронавірус (3210)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 