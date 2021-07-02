СБУ заблокировала груз фигуранта санкционного списка СНБО на 16 миллионов

Служба безопасности Украины разоблачила масштабную схему контрабанды в Украину брендовой одежды и косметических товаров из ЕС. Механизм организовал фигурант санкционного списка СНБО и его окружения. Задокументировано, что только в одной партии контрабанды злоумышленники хотели перевезти товаров на 16 млн грн.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

Оперативники СБУ установили, что контрабандный канал шел через Галицкую таможню Гостаможслужбы. Организаторы схемы - представители криминалитета и их родственники, находящиеся под действием санкций СНБО, а именно - семья Владимира Дидуха.

К "схеме "дельцы привлекли инспектора таможенного поста "Яворов" Галицкой таможни. Он внес в систему таможенного оформления ложные сведения относительно товара, а именно: зарегистрировал дорогую брендовую одежду и косметику как "настенная плитка".

Правоохранители остановили "схему" во время таможенного оформления груза. Таким образом они предотвратили контрабанду товаров на 16 млн грн.

Сейчас инспектору таможни сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 15 (покушение на совершение преступления является законченным, если лицо выполнило все действия, которые считало необходимыми для доведения преступления до конца, но преступление не было закончено по причинам, которые не зависели от его воли);

ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, которое имеет право доступа к ней).

Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении чиновника. В рамках уголовного производства проводятся обыски по месту жительства фигурантов.