Минцифры запустило бесплатные консультации для бизнеса на портале "Дія.Бізнес"
Министерство цифровой трансформации совместно с Офисом по развитию предпринимательства и экспорта при поддержке Программы USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" запустили на портале "Дия.Бизнес" инициативу бесплатных консультаций для предпринимателей от более 300 000 ведущих международных бизнес-экспертов из разных стран мира, индустрий, типов деятельности и бизнес-ниш через глобальный маркетплейс OnFrontiers.
Об этом говорится в сообщении Минцифры.
Каждый украинский предприниматель может зарегистрироваться на бесплатные консультации, заполнив заявку на английском языке: https://business.diia.gov.ua/cases/iniciativi/onfrontiers.
Платформа OnFrontiers позволяет быстро связываться с экспертами из разных уголков мира, разных индустрий и бизнес-ниш со всего мира благодаря веб-консультациям. Клиентами платформы OnFrontiers являются ведущие компании из списка Fortune 500, а также признанные мировые бренды: Bose, Deloitte, OPIC, Rockefeller Foundation, DHL, The World Bank и другие.
Эксперты на платформе OnFrontiers - это эксперты мирового класса, которые имеют практический опыт, который может помочь успешно развивать бизнес или разработать стратегию по выходу и развитию на желаемых целевых рынках.
Для украинских предпринимателей доступны следующие темы бесплатных консультаций:
- начало деловой деятельности в США, ЕС и других странах
- исследование рынков и подготовка маркетинговой стратегии
- права интеллектуальной собственности
- электронная коммерция
- цифровая трансформация бизнеса МСП
- инновации
- искусственный интеллект (ИИ)
- большие данные (big data)
- дополненная реальность (AR) и виртуальная реальность (VR)
- краудфандинг
- устойчивое производство
- многие другие виды консультаций, которые проводят международные эксперты в зависимости от запроса предпринимателей, поскольку на платформе OnFrontiers работает более 300 тыс. консультантов из разных сфер и направлений экспертизы
Благодаря консультациям предприниматели смогут получить такие возможности, как:
- сформировать стратегию выхода на рынок в любой точке мира, в том числе методы обнаружения новых клиентов или поставщиков на целевых рынках;
- узнать требования к производству или поставке продукции (то есть вопрос сертификации или спецификации), что применяются международными покупателями или известными мировыми брендами;
- понять ценообразование или стратегию брендинга, применимые к различным инструментам и платформам электронной коммерции;
- понять тенденции в изменениях потребительских требований и ожиданий относительно продукции или услуг;
- получить отзывы от опытных инвесторов, экспертов и/или руководителей предприятий относительно бизнес-модели, продуктов, решений или услуг;
- много других возможностей в зависимости от запроса предприятия.
Будь ласка, зачекайте...
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