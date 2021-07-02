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Минцифры запустило бесплатные консультации для бизнеса на портале "Дія.Бізнес"

Минцифры запустило бесплатные консультации для бизнеса на портале

Министерство цифровой трансформации совместно с Офисом по развитию предпринимательства и экспорта при поддержке Программы USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" запустили на портале "Дия.Бизнес" инициативу бесплатных консультаций для предпринимателей от более 300 000 ведущих международных бизнес-экспертов из разных стран мира, индустрий, типов деятельности и бизнес-ниш через глобальный маркетплейс OnFrontiers.

Об этом говорится в сообщении Минцифры.

Каждый украинский предприниматель может зарегистрироваться на бесплатные консультации, заполнив заявку на английском языке: https://business.diia.gov.ua/cases/iniciativi/onfrontiers.

Платформа OnFrontiers позволяет быстро связываться с экспертами из разных уголков мира, разных индустрий и бизнес-ниш со всего мира благодаря веб-консультациям. Клиентами платформы OnFrontiers являются ведущие компании из списка Fortune 500, а также признанные мировые бренды: Bose, Deloitte, OPIC, Rockefeller Foundation, DHL, The World Bank и другие.

Эксперты на платформе OnFrontiers - это эксперты мирового класса, которые имеют практический опыт, который может помочь успешно развивать бизнес или разработать стратегию по выходу и развитию на желаемых целевых рынках.

Для украинских предпринимателей доступны следующие темы бесплатных консультаций:

  • начало деловой деятельности в США, ЕС и других странах
  • исследование рынков и подготовка маркетинговой стратегии
  • права интеллектуальной собственности 
  • электронная коммерция
  • цифровая трансформация бизнеса МСП
  • инновации
  • искусственный интеллект (ИИ)
  • большие данные (big data)
  • дополненная реальность (AR) и виртуальная реальность (VR)
  • краудфандинг
  • устойчивое производство
  • многие другие виды консультаций, которые проводят международные эксперты в зависимости от запроса предпринимателей, поскольку на платформе OnFrontiers работает более 300 тыс. консультантов из разных сфер и направлений экспертизы

Благодаря консультациям предприниматели смогут получить такие возможности, как:

  • сформировать стратегию выхода на рынок в любой точке мира, в том числе методы обнаружения новых клиентов или поставщиков на целевых рынках;
  • узнать требования к производству или поставке продукции (то есть вопрос сертификации или спецификации), что применяются международными покупателями или известными мировыми брендами;
  • понять ценообразование или стратегию брендинга, применимые к различным инструментам и платформам электронной коммерции;
  • понять тенденции в изменениях потребительских требований и ожиданий относительно продукции или услуг;
  • получить отзывы от опытных инвесторов, экспертов и/или руководителей предприятий относительно бизнес-модели, продуктов, решений или услуг;
  • много других возможностей в зависимости от запроса предприятия.

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Джерело:  Кабмин
бізнес (1169) консультації (21) Дія (623)


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