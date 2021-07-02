Минцифры запустило бесплатные консультации для бизнеса на портале "Дія.Бізнес"

Министерство цифровой трансформации совместно с Офисом по развитию предпринимательства и экспорта при поддержке Программы USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" запустили на портале "Дия.Бизнес" инициативу бесплатных консультаций для предпринимателей от более 300 000 ведущих международных бизнес-экспертов из разных стран мира, индустрий, типов деятельности и бизнес-ниш через глобальный маркетплейс OnFrontiers.

Об этом говорится в сообщении Минцифры.

Каждый украинский предприниматель может зарегистрироваться на бесплатные консультации, заполнив заявку на английском языке: https://business.diia.gov.ua/cases/iniciativi/onfrontiers.

Платформа OnFrontiers позволяет быстро связываться с экспертами из разных уголков мира, разных индустрий и бизнес-ниш со всего мира благодаря веб-консультациям. Клиентами платформы OnFrontiers являются ведущие компании из списка Fortune 500, а также признанные мировые бренды: Bose, Deloitte, OPIC, Rockefeller Foundation, DHL, The World Bank и другие.

Эксперты на платформе OnFrontiers - это эксперты мирового класса, которые имеют практический опыт, который может помочь успешно развивать бизнес или разработать стратегию по выходу и развитию на желаемых целевых рынках.

Для украинских предпринимателей доступны следующие темы бесплатных консультаций:

начало деловой деятельности в США, ЕС и других странах

исследование рынков и подготовка маркетинговой стратегии

права интеллектуальной собственности

электронная коммерция

цифровая трансформация бизнеса МСП

инновации

искусственный интеллект (ИИ)

большие данные (big data)

дополненная реальность (AR) и виртуальная реальность (VR)

краудфандинг

устойчивое производство

многие другие виды консультаций, которые проводят международные эксперты в зависимости от запроса предпринимателей, поскольку на платформе OnFrontiers работает более 300 тыс. консультантов из разных сфер и направлений экспертизы

Благодаря консультациям предприниматели смогут получить такие возможности, как: