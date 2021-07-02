Кабмин уволил замминистра юстиции по регистрации накануне запуска рынка земли

Кабинет министров уволил Ольшу Онищук с должности заместителя Министра юстиции по вопросам государственной регистрации по собственному желанию.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение №707-р от 30 июня обнародовано на официальном правительственном портале.

Сама Онищук объяснила решение уйти с должности давлением и попытками публичной дискредитации своей деятельности.

"Ежедневно оказываться в эпицентре безумного давления и становиться мишенью для перманентных попыток публичной дискредитации со стороны лиц, которые не удовлетворены законными решениями Минюста и требуют "немедленного решения нужных им вопросов", очень непросто", – отмечала Онищук на своей странице в сети Facebook.

Как отмечают Наші гроші, увольнение Онищук произошло накануне запуска рынка земли с 1 июля 2021 года. При этом большинством вопросов, связанных с продажей и регистрацией земли и возможными нарушениями во время этого процесса будет заниматься именно регистрационное крыло Минюста и тот человек, который его возглавляет.

По данным источников издания, в последний год подразделение Минюста под руководством Онищук сталкивалось с давлением со стороны Офиса президента. Главу Офиса президента Андрея Ермака якобы не удовлетворяли решения, которые принимают подчиненные Онищук в отношении структур и людей, приближенных к ОП.

При этом в апреле и июня Госбюро расследований (влияние на работу которого источники издания приписывают Ермаку и его заместителю Олегу Татарову) объявило о задержании двух адвокатов на взятке, якобы предназначенной руководству Антирейдерской комиссии Минюста, которой руководит Онищук. После этого за день до написания заявления об увольнении в подразделении Онищук силовики провели обыск.

В свою очередь министр юстиции Денис Малюська требования об увольнении Онищук со стороны Офиса президента отрицает.

"Ольга Онищук действительно сделала огромную работу по преодолению рейдерства и наведению порядка в сфере регистрации. Причиной ее увольнения является не претензии к работе, а мегасложные условия работы и давление лиц, недовольных эффективной деятельностью Минюста. Таких, кстати, довольно много", – утверждает министр.