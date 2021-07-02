Власти Львова призвали начать подготовку к новой волне заболеваемости коронавирусом

Власти Львова из-за угрозы распространения штамма коронавируса Delta усилят карантин, увеличат количество коек для больных коронавирусом и количество вакцинаций до 5 тыс. в сутки.

Об этом после заседания городской комиссии ТЭБ и ЧС сообщил мэр Львова Андрей Садовый, передает Укринформ.

"Мы активно мониторим ситуацию по COVID-19 и новому штамму Delta. Ситуация обостряется даже в таких странах, которые активно занимаются вакцинацией. Поэтому мы начинаем интенсивную подготовку к этому новому штамму. На сегодня мы имеем 2 тыс. коек в наших коммунальных учреждениях, которые готовы принимать больных коронавирус. Сегодня мы решили поднять эту планку до 3 тыс., в том числе и в детской больнице. Мы обратились к Ляшко, чтобы он восстановил "ковидные" пакеты для медучреждений, у нас сейчас имеет его только больница "скорой". А надо готовиться. Потому что за несколько недель ситуация может кардинально измениться", – отметил Садовый.

На заседании городской комиссии также было принято решение усилить (в разумных пределах) соблюдение карантинных мероприятий в заведениях питания, культуры и других и увеличить количество вакцинаций от коронавируса до 5 тыс. В день.

"Мы уже имели разный опыт по усилению карантина. Я бы рекомендовал людям все-таки воздержаться от шумных забав, особенно это касается молодых людей, которые думают, что все прошло. Ну, и масочный режим должен быть обязательно, если вы находитесь в общественных местах, в транспорте, потому что это наша с вами безопасность", – добавил Садовый.

По данным городского совета, за минувшие сутки лабораторные центры во Львове и области провели 839 ПЦР-тестов, из них 49 – положительные, среди них львовян – 26. Всего в стационарах находится 48 человек. За последние сутки в медучреждения поступило 8 человек.

Как сообщалось, в июне Кабинет министров продлил действие карантина до 31 августа. В то же время отменены все ограничения по количеству участников массовых мероприятий и дистанции между ними, что фактически отменяет карантин для организаторов массовых музыкальных фестивалей.