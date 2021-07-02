Google подал в суд на киевского застройщика

Компания Google подала иск к киевскому девелоперу ЧАО "Недвижимость столицы" и ГП "Украинский институт интеллектуальной собственности" ("Укрпатент"). Google требует досрочно аннулировать (частично) свидетельство на бренд застройщика, марку Nest.

Об этом сообщает dev.ua, передает LIGA.net.

Иск связан с подразделением Google, которое также называется Nest. Оно производит устройства для "умного" дома (термостаты, детекторы дыма, умные акустики и домофоны). Корпорация хочет получить правовую охрану этого торгового знака в Украине, говорится в материалах суда.

Google просит суд аннулировать свидетельство по категориям 37 (установка оборудования, систем безопасности (сигнализации, видеонаблюдение), кондиционеров и систем вентиляции) и 42 (разработка ПО и компьютерной техники, веб-сайтов). В Google считают, что девелопер уже пять лет не ведет деятельности по эти категориям.

"Исковые требования обоснованы тем, что знаки для товаров и услуг не используется ответчиком (Недвижимость столицы) в течение последних пяти лет и объективной необходимостью истца (Google) в получении на территории Украины охраны знака для товаров и услуг Nest", говорится в судебных материалах.

Компания Nest ("Недвижимость столицы") - столичный девелопер, основанный в 1997 году. Построил три ЖК и восемь бизнес-центров. Последний БЦ (Hillfort business mansion) компания ввела в эксплуатацию в 2020 году. В 2007 году основала одноименный бренд Nest. Бенефициар - Всеволод Трофименко.