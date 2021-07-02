Украина присоединилась к глобальной реформе налогообложения крупного бизнеса

1 июля Украина и еще 129 членов Программы расширенного сотрудничества по вопросам противодействия BEPS (OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS) присоединились к глобальному плану по реформированию международной системы налогообложения для крупного бизнеса.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, план состоит из двух блоков (Pillar 1 и Pillar 2) и обновляет основные принципы международной системы налогообложения, которая просуществовала около 100 лет и больше не отвечает потребностям современной глобализированной и цифровой экономики.

"Новые правила касаются крупнейших международных бизнес-групп. Они должны обеспечить согласованность подходов правительств разных стран к налогообложению большого высокотехнологичного бизнеса, что будет способствовать повышению стабильности налоговой системы и уменьшению административной нагрузки на бизнес", – отмечается в сообщении.

Мероприятия по блоку 1 (Pillar 1) предусматривают новый подход к распределению прав государств на налогообложение прибыли крупнейших международных бизнес-групп (включая цифровой бизнес).

"Каждое государство получит право на налогообложение прибыли группы, которая продает товары или услуги в этом государстве, независимо от наличия у группы бизнес-единицы в стране. Поэтому иностранный бизнес может подлежать налогообложению независимо от наличия классического постоянного представительства", – пояснили в Минфине.

Мероприятия по блоку 2 (Pillar 2) призваны дополнить и усовершенствовать правила налогообложения иностранных контролируемых компаний, расположенных в юрисдикциях с низкими эффективными ставками налогообложения. Блок 2 также предусматривает меры, которые будут реализованы через международные налоговые конвенции и касающиеся налогообложения операций с резидентами низко-налоговых стран.

Основные положения, касающиеся обоих блоков, изложены в заявлении Inclusive Framework, опубликованном ОЭСР. Заявление содержит обязательств, которые были бы обязательны для стран Inclusive Framework автоматически.

"Для того чтобы новые правила заработали, Украина, как и другим участникам Inclusive Framework, нужно будет подписать международные соглашения и принять законодательство, которое будет разработано ОЭСР", – уточнили в Минфине.

Планируется, что рабочая группа Inclusive Framework в октябре разработает детальные правила для имплементации инициатив Pillar 1 и Pillar 2. Согласно заявлению, новые правила могут заработать не раньше 2023 года.