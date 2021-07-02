Austrian Airlines открыла прямые регулярные рейсы в Запорожье
Авиакомпания Austrian Airlines, входящая в состав Lufthansa Group, открыла прямые регулярные рейсы в Запорожье.
Об этом говорится в сообщении "Украэроруха" в Facebook.
Сообщается, что 2 июля авиакомпания совершила первый ночной рейс из Вены.
Маршрут Вена-Запорожье будет выполняться трижды в неделю на самолетах типа Embraer 195.
Ночное расписание рейсов позволит делать стыковки со всеми рейсами Austrian Airlines и других авиакомпаний Lufthansa Group в аэропорту Вены.
Джерело: Facebook
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