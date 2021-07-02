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Austrian Airlines открыла прямые регулярные рейсы в Запорожье

Austrian Airlines открыла прямые регулярные рейсы в Запорожье

Авиакомпания Austrian Airlines, входящая в состав Lufthansa Group, открыла прямые регулярные рейсы в Запорожье.

Об этом говорится в сообщении "Украэроруха" в Facebook.

Сообщается, что 2 июля авиакомпания совершила первый ночной рейс из Вены.

Маршрут Вена-Запорожье будет выполняться трижды в неделю на самолетах типа Embraer 195.

Ночное расписание рейсов позволит делать стыковки со всеми рейсами Austrian Airlines и других авиакомпаний Lufthansa Group в аэропорту Вены. 

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Джерело:  Facebook
Австрія (321) Запоріжжя (511) авіасполучення (2495)


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