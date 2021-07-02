"Житомиргаз" подписал договоры о техническом обслуживании сетей с 4000 потребителей

Более 4 тыс. соглашений о предоставлении услуги технического обслуживания внутридомовых газовых сетей заключено между юридическими, физическими потребителями и компанией с АО "Житомиргаз" с начала года. Сейчас такую услугу можно получить по акционной цене 300 грн для владельцев частных домов или квартир.

Профессиональное и регулярное обслуживание газовых сетей гарантирует безопасное пользование природным газом. Ответственность за внутренние сети и газовое оборудование в частных домах и квартирах, согласно украинскому законодательству, несут их владельцы.

"Житомиргаз - надежный партнер в предоставлении услуг. Потребители, которые осознают сложность комплексного обслуживания газовой системы, в условиях рынка выбирают наших специалистов, которые ежеминутно готовы ликвидировать возможные аварийные ситуации и выполнить ремонтные работы любого уровня сложности", - отмечает технический директор компании Сергей Колесник.

Специалисты АО "Житомиргаз" обращают внимание на то, что отсутствие периодического технического обслуживания состояния газовых сетей в многоэтажках, в частных домах приводит к аварийным ситуациям. Чтобы предупредить неисправности и безопасно потреблять газ, советуют вовремя заключать договоры на техническое обслуживание.

Ответственность за техническое обслуживание систем газоснабжения, в соответствии с действующим законодательством, возложена на собственников, совладельцев и арендаторов зданий. С подписанием договора на техническое обслуживание внутридомовых сетей ответственность за безопасную эксплуатацию переходит к подрядной организации.

Для получения консультаций или заключения договора с газовой компанией, потребители природного газа могут обращаться к 104.ua Клиентское пространство АО "Житомиргаз" по месту жительства или звонить в контакт-центр: (0412) 55 80 04.

С 2019 года потребители получили право самостоятельно выбирать компанию, которая будет выполнять надзор за состоянием газовых сетей и осуществлять их обслуживание. Действующим законодательством предусмотрено выполнение работ по техническому обслуживанию ВДГС исключительно по договорам, которые будут заключаться с собственниками/управителями жилищного фонда на условиях свободного рынка.