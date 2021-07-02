Фонд гарантирования в июне продал активы обанкротившихся банков 453 миллиона

Фонд гарантирования вкладов физических лиц в июне 2021 года провел успешные аукционы по продаже активов ликвидируемых банков на общую сумму 452,9 млн грн. В общем в июне проведено 720 открытых электронных аукционов, из них 17 – результативные. Остальные торги не состоялись из-за отсутствия участников, заинтересованных в покупке имущества.

Об этом говорится в сообщении Фонда.

В частности, успешно завершились аукционы по продаже активов пяти банков, а именно:

АО "Родовид Банк" (земельный участок и основные средства) - на сумму свыше 370 млн грн;

АО АКБ "Аркада" (недвижимое имущество, основные средства и земельные участки) - на сумму почти 66 млн грн;

АО "ВТБ Банк" (земельные участки, транспорт, пул активов, основные средства) - на сумму 14,5 млн грн;

АО "Мисто Банк" (земельные участки) - на сумму 2,7 млн грн;

АО "Финансы и Кредит" (недвижимое имущество) - на сумму 70,05 тыс. грн.

По состоянию на 1 июля 2021 года по результатам 17 успешных аукционов получена оплата и заключены договоры купли-продажи активов по шести лотам на общую сумму 2,5 млн грн.

Кроме этого, в течение июня от непосредственной продажи активов физическим и юридическим лицам выручено 0,5 млн грн.

Все средства, полученные от продажи активов, Фонд направляет на расчеты с кредиторами неплатежеспособных банков.

Аукционы по продаже активов проходят в электронной системе "Prozorro.Продажи" и на международных площадках по открытой и прозрачной процедуре. Каждый желающий может принять участие в торгах, кроме заемщиков и поручителей по кредитам. Победителем аукциона становится участник, который предложит самую высокую цену за лот.