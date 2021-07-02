Нацбанк сократил покупку валюты на межбанке
Национальный банк Украины (НБУ) за неделю с 29 июня по 2 июля выкупил на межбанковском валютном рынке $26 млн, при этом регулятор валюту не продавал.
Как сообщает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.
Все операции НБУ на межбанке были проведены путем интервенций по единому курсу.
В целом с начала года Нацбанк выкупил в резервы $973,3 млн, а продал – $169,5 млн.
Тем временем официальный курс гривни снизился с 27,3964 грн/$ в начале недели до 27,4121 грн/$ по итогам торгов в пятницу, 2 июля.
Как сообщалось, на предыдущей неделе с 22 по 25 июня Нацбанк выкупил на межбанковском валютном рынке $128 млн, тогда как продал – $78,5 млн.
С 14 по 18 июня Нацбанк выкупил на межбанковском валютном рынке $113,8 млн, тогда как продал – $20 млн.
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