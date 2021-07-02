Нацбанк приостановил действие лицензий 8 финансовых компаний за неподачу отчетности

Национальный банк Украины (НБУ) применил меры воздействия к восьми финансовым учреждениям за непредставление отчетности за первый квартал 2021 года.

Соответствующее решение Комитет НБУ по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 2 июля, сообщает пресс-служба регулятора.

В частности, одному ломбарду временно остановлена ​​лицензия на предоставление финансовых услуг, а именно на предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита. Речь идет о ПО "Ломбард "Изилон" ООО "Изилон" и Компания" (ЕГРПОУ 41081620).

Кроме того, семи финансовым компаниям временно остановлены все лицензии на предоставление финансовых услуг:

ООО "Финансовая компания "Виртуозы" (ЕГРПОУ 42253561)

ООО "Финансовая компания "Финансовый достаток" (ЕГРПОУ 43497467)

ООО "Бурлинк ЛТД" (ЕГРПОУ 42910358)

ООО "Финансовая компания "Фин-Инвест" (ЕГРПОУ 42681905)

ООО "Финансовая компания "Интернал Финанс "(ЕГРПОУ 43328407)

ООО "Финансовая компания "Секвенция" (ЕГРПОУ 40094618)

ООО "Финансовая компания "Спейр"(ЕГРПОУ 40607924).

"Решение о применении мер воздействия вступают в силу с 5 июля. С указанной даты и до принятия Национальным банком решения о возобновлении действия лицензий указанные компании теряют право заключать новые договоры о предоставлении финансовых услуг, а также договоры, увеличивают обязательства по ранее заключенным договорам", – сказано в сообщении.

В то же время Нацбанк отмечает, что остановка лицензий не лишает компании обязанности выполнять свои обязательства по уже заключенным договорам о предоставлении финансовых услуг.

При этом компании, к которым применены меры воздействия, могут устранить нарушения и представить отчетность Национальному банку до 26 июля. Также они должны подать регулятору отчет об устранении нарушений и документы, подтверждающие это.