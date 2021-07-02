"Укрпошта" приостановила доставку пчел

"Укрпошта" с 1 июля временно прекращает доставку пчел за исключением пчелиных маток. Их перевозка на период сезона (май-октябрь) сохранена по многочисленным просьбам пчеловодов и профильных союзов.

Как отмечает пресс-служба компании, "Укрпошта" долгое время была единственным почтовым оператором, который обеспечивал пересылки пчелопакетов.

"Однако "Укрпошта" не является организацией, которая профильно занимается перевозкой пчел и не может выделить для этого отдельный транспорт с надлежащими условиями. Кроме того, есть аспекты, такие как погодные условия и плотность пчел в пчелопакетах, на которые "Укрпошта" не может влиять, однако которые существенно влияют на перевозку насекомых. Именно поэтому "Укрпошта" временно прекращает доставку пчел и информирует об этом заблаговременно, чтобы пчеловоды смогли найти альтернативу к сезону 2022 года", - сказано в сообщении.

Для пересылки пчелиной матки будет использоваться специальная упаковка, которая имеет размеры 70х35х20 мм и должна быть дополнительно вложена в картонную тару подходящих размеров, в зависимости от количества упаковок с пчелиными матками с отверстиями для вентиляции. Максимальный размер дополнительной упаковки составляет 340х240х100 мм.

"Мы понимаем опасения, связанные с повышением температуры воздуха, но при этом риски возможны только при пересылке письмами. Пересылка пчеломаток в бумажной посылке сводит риски к минимуму, поскольку пчеломатки пересылаются в специальной клеточке с кормом и сопровождением (несколько пчел, которые самостоятельно регулируют температурный режим пчелиной матки). Все это укладывается в бумагу и бумажную коробку. При пересылке пчеломаток таким образом за многие годы нашего совместного сотрудничества не было ни одного случая их гибели" - говорится в обращении Союза пчеловодов Украины БАКФАСТ.

Доставка пчел приостановлена до обеспечения условий перевозки пчел, которые способствуют их безопасной доставке и созданию условий для сохранения здоровья работников.

Как сообщалось, украинские СМИ 12 мая 2021 года сообщили о гибели 8 млн пчел во время их транспортировки в автомобиле "Укрпошты" в Закарпатской области. Пчеловоды, которые осуществили отправку, заявили, что это произошло из-за отсутствия кислорода и отсеков для проветривания. После чего в "Укрпоште" сообщили, что с 2022 года не будут предоставлять такую ​​услугу.