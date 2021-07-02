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Эстония разрешила въезд для вакцинированных украинцев

Эстония разрешила въезд для вакцинированных украинцев

Эстония разрешила въезд полностью вакцинированным украинцам.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Ловите еще хорошую новость. Для путешествий украинцев открылась Эстония - въезд разрешен при условии полной вакцинации. Шаг за шагом восстанавливаем полноценное действие безвиза с ЕС", - написал Кулеба.

Ранее Нидерланды также разрешили въезд в страну путешественникам из Украины с любой целью, если они прошли полную вакцинацию от коронавируса.

Сейчас путешественники из Украины, которые не прошли вакцинацию от коронавируса, могут поехать в другие страны ЕС - в Грецию, Болгарию, Хорватию или на Кипр. Для такой поездки необходимо сдать тест на коронавирус перед вылетом, а в случае с Кипром - еще и по прилету.

Ранее сообщалось, что в МИД Украины надеются, что ЕС через две недели внесет ее в список стран, из которых разрешен свободный въезд.

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Джерело:  Twitter
вакцина (889) Естонія (290) коронавірус (3210)


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