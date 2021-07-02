Минагрополитики насчитало 8 миллионов гектаров сельхозземель "в тени"

Более 8 млн га украинских земель сельскохозяйственного назначения находятся в теневой обработке.

Об этом сообщил министр аграрной политики Роман Лещенко в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству, передает Укринформ.

"Согласно аудиту, проведенному совместно с Государственным земельным кадастром и налоговой службой, в Украине более 8 млн га земель сельскохозяйственного назначения находятся в теневой обработке", - сказал Лещенко.

Министр отметил, что даже за день перед запуском рынка земли в теневом сегменте проходили еще десятки сделок между юридическими лицами по купле-продаже паев.

"Наша амбиция - до конца года выровнять соответствующее налогообложение и обеспечить наполнение бюджета реальными средствами", - добавил он.

Как сообщалось, с 1 июля в Украине вступил в силу закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения, который Верховная рада приняла в марте 2020 года.