БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини Ринок землі
504 2

Минагрополитики насчитало 8 миллионов гектаров сельхозземель "в тени"

Минагрополитики насчитало 8 миллионов гектаров сельхозземель

Более 8 млн га украинских земель сельскохозяйственного назначения находятся в теневой обработке.

Об этом сообщил министр аграрной политики Роман Лещенко в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству, передает Укринформ. 

"Согласно аудиту, проведенному совместно с Государственным земельным кадастром и налоговой службой, в Украине более 8 млн га земель сельскохозяйственного назначения находятся в теневой обработке", - сказал Лещенко.

Министр отметил, что даже за день перед запуском рынка земли в теневом сегменте проходили еще десятки сделок между юридическими лицами по купле-продаже паев.

"Наша амбиция - до конца года выровнять соответствующее налогообложение и обеспечить наполнение бюджета реальными средствами", - добавил он.

Как сообщалось, с 1 июля в Украине вступил в силу закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения, который Верховная рада приняла в марте 2020 года.

Автор: 

Джерело:  Укринформ
земля (863) Мінагрополітики (1367) сільське господарство (506)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Джина выпустили из бутылки!
показати весь коментар
02.07.2021 21:29 Відповісти
https://www.facebook.com/shurshun.al Shurshun Al

"Согласно аудиту, проведенному совместно с Государственным земельным кадастром и налоговой службой, в Украине более 8 млн га земель сельскохозяйственного назначения находятся в теневой обработке" - УПС
интересно, как при системе ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕКЛАРИРОВАНИЯ налоговики могли увидеть ТЕНЬ,
разве что это была тень от Государственного земельного кадастра
показати весь коментар
03.07.2021 15:29 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 