Нацбанк выдал кредиты рефинансирования на 260 миллионов (обновлено)

Национальный банк Украины на аукционе по рефинансированию на срок до 90 дней 2 июля удовлетворил заявки двух банков на 260 млн грн под 7,5% годовых.

Об этом свидетельствуют данные регулятора, передает Интерфакс-Украина.

В частности, банк "Конкорд" привлек 150 млн грн под 7,5% годовых по 90-дневному рефинансированию, а "Радабанк" – 110 млн грн.

Согласно статистике Нацбанка, в целом с 30 апреля 2020 года он провел 57 аукционов по 90-дневному рефинансированию на общую сумму около 72,325 млрд грн. Тендеры, запланированные на 5 июня, 10 июля и 11 сентября 2020 года, а также на 12 марта и 7 мая 2021 года не состоялись из-за отсутствия заявок.

Кроме того, с 8 мая 2020 года НБУ провел 14 тендеров по рефинансированию на срок от года до пяти лет на общую сумму около 82,062 млрд грн.

Согласно графику тендеров, обнародованному на сайте Нацбанка, следующий аукцион по рефинансированию на срок до 90 дней и на срок от года до трех лет состоится 9 июля.

Как сообщалось, Национальный банк с 1 июля сократит сроки кредитов долгосрочного рефинансирования с пяти до трех лет, а также постепенно будет ограничивать его объем до 3 млрд грн с сентября.