Крупные сети АЗС продолжили повышать цены на бензин и дизтопливо

За выходные, 2-5 июля, средняя цена по стране бензина А-92 выросла на 31 копейку за литр и составила 29,07 грн/л, бензин А-95 подорожал на 26 коп. – до 30,01 грн/л, а дизельное топливо – на 11 копеек, до 28,24 грн/л.

Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Такой рост стал результатом корректировки стоимости топлив в соответствии с постановлением правительства о предельной торговой наценке.

В частности, на изменение предельных цен отреагировали сети ОККО и WOG. Обе компании подняли цену на дизельное топливо на 32 коп. – до 29,55 грн/л. Бензины А-92 и А-95 обычных марок на станциях этих сетей подорожали на 1 грн и 80 коп. – до 30,99 грн/л и 31,64 грн/л соответственно.

Сеть SOCAR повысила цену бензинов на 0,8-1 грн за литр – до 30,98 грн за литр А-92 и 31,64 грн за литр А-95. При этом цена дизтоплива в сети осталось на прежнем уровне – 32,48 грн/л. В компании заявляют, что реализуемое дизтопливо подпадает под категорию фирменного, цены на которое не подлежат госрегулированию.

В сети Shell А-92 и А-95 подорожали на 80 коп. – до 30,79 и 31,64 грн/л, дизельное топливо – на 36 коп./л, до 29,55 грн/л.

Дискаунтеры "БРСМ-Нафта" и Motto подняли цену только бензинов и только на 15-30 коп./л.

Как сообщалось, Министерство экономики повысило среднюю стоимость бензинов и дизтоплива, на основании которой рассчитывается предельная розничная цена топлива на АЗС.

С учетом максимальной торговой наценки, предельная стоимость бензина составляет 31,64 грн/л, дизтоплива – 29,55 грн/л. Таким образом, по сравнению с ценами, установленными на конец июня, стоимость бензина повышена на 80 копеек, а дизельного топлива – на 32 копейки за литр.