Сеть АЗС друга Медведчука ненадолго возобновила продажу бензина и дизтоплива (обновлено)

Сеть автозаправочных станций Glusco в понедельник, 5 июля, ненадолго возобновляла реализацию нефтепродуктов после 115-дневного перерыва.

Однако по состоянию на 11:00 сеть снова прекратила продажу бензинов и дизельного топлива на своих АЗС, продолжив реализацию только сжиженного газа и сопутствующих товаров в пристанционных магазинах, передает отраслевое издание enkorr.

По словам собеседника издания в сети, заправки должны были начать работать в обычном режиме с 00:00 часов 5 июля. Он добавил, что возобновление деятельности стало возможным после урегулирования споров в судебном порядке.

При этом на станциях закрыта фирменная символика Glusco.

По информации Oilpoint новый владелец сети произвел технический запуск - проверку настройки систем.

"Надеемся, что в ближайшие дни, новый собственник запустит полноценную работу сети", - сообщил источник издания.

В свою очередь в пресс-службе ГФС вечером в понедельник сообщили, что частичное возобновления работы АЗС сети стало возможно после того, как районный суд Харькова вынес постановление, отменяющее арест части имущества фигурантов уголовного производства в отношении Glusco.

Согласно решению суда, разрешается открыть резервуары с топливом на тех АЗС, где по результатам экспертизы качество топлива соответствует ГОСТу. На заправочных станциях, где качество топлива не отвечает стандартам ГОСТа – открытие резервуаров с топливом запрещено. Также в магазинах сети АЗС не запрещена продажа других сопутствующих товаров.

"Арест действовал и действует только на имущество, в том числе горюче-смазочные материалы, а не на сами АЗС и их деятельность. Обыски на АЗС проводились поскольку некоторые субъекты хозяйствования организовали незаконную схему по ввозу на таможенную территорию Украины, в том числе с территории РФ, нефтепродуктов – топлива, с использованием морских судов скрывая, реальные объемы импорта. Арест был наложен, поскольку фигуранты производства занимались подпольной продажей низкокачественного горючего", – подчеркивается в сообщении ГФС.

В ведомстве уточнили, что для проведение трех экспертиз по нефтепродуктам всего отобрано более 500 образцов. По результатам первой экспертизы около 35 образцов топлива не соответствуют стандартам ГОСТ. Две экспертизы продолжаются.

Как сообщалось, в июне налоговая милиция ГФС арестовала корпоративные права 28 компаний, в том числе собственников сети АЗС Glusco по делу об уклонении от уплаты налогов на 260 млн грн при импорте нефтепродуктов из Российской Федерации.

В СБУ тогда отмечали, что эти "активы стоимостью более 700 млн грн хотели переписать на других лиц".

Перед этим стало известно, что азербайджанская Socar и Нисан Моисеев находятся на завершающей стадии переговоров о продаже сети АЗС Glusco. Моисеев входит в окружение Виктора Медведчука, хотя называет отношения с кумом Путина исключительно дружескими.

Ранее Socar уже заменила структуры Моисеева в цепочке поставок нефтепродуктов "Роснефти" в Украину.

Напомним, зарегистрированный в Швейцарии трейдер Proton Energy S.A. прекратил поставки нефтепродуктов в Украину с 1 апреля. Это произошло после обысков в сети автозаправочных станций Glusco, которые 11 марта провели представители Службы безопасности и Нацполиции по делу об уклонении налогов на сумму около 240 млн грн.

Сеть Glusco сформирована на базе розничного бизнеса компании "Роснефть", который в 2016 году выкупил международный трейдер Proton Energy Group S.A. через родственную Glusco Energy S.A. Сегодня сеть насчитывает 105 АЗС и шесть нефтебаз. Также компания осуществляет заправку самолетов в столичных аэропортах "Борисполь" и "Киев". ООО "Глуско Украина" ранее стало эксклюзивным поставщиком сжиженного газа с заводов российской "Роснефти" и крупнейшим импортером этого топлива в Украину.