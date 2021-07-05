Нацбанк назначил нового директора Департамента кредитного анализа

На должность директора Департамента кредитного анализа и поддержки ликвидности Нацбанка с 1 июля назначен Игорь Пронин.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Департамент кредитного анализа входит в блок "Рыночные операции" и подчиняется заместителю главы Нацбанка Юрию Гелетию по вертикали подчинения.

Отмечается, что к сфере компетенции новоназначенного руководителя будет принадлежать в частности:

организация и сопровождение процесса предоставления НБУ кредитов Фонду гарантирования вкладов физических лиц и банкам Украины, а также изменения условий предоставления таких кредитов;

участие в осуществлении операций Нацбанка с применением стандартных инструментов регулирования ликвидности банковской системы (кредиты овернайт, кредиты рефинансирования, операции прямого репо);

обеспечение мониторинга выполнения банками и Фондом условий по кредитам, предоставленным Национальным банком (в пределах и объемах, определенных в нормативно-правовых и распорядительных актах Национального банка).

В Нацбанке сообщили, что Игорь Пронин имеет 25-летний опыт работы в финансовом секторе, в частности 18 лет он работает в НБУ.

С 2001 года он занимал должности от экономиста 1 категории до начальника отдела в ряде подразделений банковского надзора. С марта 2021 года работал начальником Управления поддержки ликвидности и кредитного анализа Департамента кредитного анализа и поддержки ликвидности, а с апреля 2021 – исполнял обязанности директора этого департамента.

В 1997 году Пронин окончил Киевский экономический институт менеджмента (специальность "Менеджмент"), в 2002 году - Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана (специальность "Банковское дело").