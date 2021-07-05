Европа должна объединиться для противостояния "Северному потоку-2", – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одним из ключевых направлений внешней политики станы является энергетическая безопасность.

По его словам, наибольший вызов для Украины в этой сфере – окончание строительства и запуск российского газопровода "Северный поток-2", сообщает пресс-служба главы государства.

"Введение его в эксплуатацию – это не об экономике. Это оружие против Украины и, уверен, оружие против всей Европы в будущем. Это прямая ловушка для всех. Следует и в дальнейшем противодействовать реализации этого проекта и привлекать к этой сложной борьбе всех наших партнеров. Вся Европа должна объединиться, чтобы противостоять этой энергетической угрозе", – сказал Зеленский во время выступления на форуме "Украина 30. Международная политика".

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев готов вести переговоры о компенсации за потери поступлений от транзита газа после запуска газопровода "Северный поток-2". "Если нам предложат переговоры о компенсации, то это рассмотрим. Но мы не обязательно согласимся на то, что нам предложат", – отметил он. В то же время, сегодня во время форума Кулеба заявил, что официальные переговоры по компенсациям не ведутся.

Как сообщалось, ранее Госдеп США в мае отказался вводить санкции в отношении компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG, так как в администрации решили, что такие ограничительные меры противоречат национальным интересам США.

Президент США Джо Байден объяснил свое решение вывести из-под санкций принадлежащую "Газпрому" компанию-оператора строительства "Северный поток-2" тем, что трубопровод уже фактически достроен, а также нежеланием навредить отношениям США с Германией. Nord Stream 2 AG - это дочерняя компания российского "Газпрома", которая управляет проектом строительства "Северного потока-2", а также аккумулирует средства для выполнения работ. В случае, если газопровод будет достроен, Россия сможет напрямую поставлять газ в ЕС, минуя Украину.