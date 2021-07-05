Объем выданных льготных кредитов для бизнеса превысил 51 миллиард
За неделю в рамках госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки выдали 435 кредитов на 1,4 млрд грн.
Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, всего с момента старта программы было выдано 19 453 кредита на общую сумму 51,3 млрд грн.
Из них 19,66 млрд грн выдали в качестве рефинансирования предварительно полученных кредитов, 6,38 млрд грн предприниматели получили на инвестиционные цели, еще 25,32 млрд грн выданы как антикризисные кредиты.
В Минфине напомнили, что Фонд развития предпринимательства сотрудничает с 33 банками.
Джерело: Минфин
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль