Объем выданных льготных кредитов для бизнеса превысил 51 миллиард

За неделю в рамках госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки выдали 435 кредитов на 1,4 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, всего с момента старта программы было выдано 19 453 кредита на общую сумму 51,3 млрд грн.

Из них 19,66 млрд грн выдали в качестве рефинансирования предварительно полученных кредитов, 6,38 млрд грн предприниматели получили на инвестиционные цели, еще 25,32 млрд грн выданы как антикризисные кредиты.

В Минфине напомнили, что Фонд развития предпринимательства сотрудничает с 33 банками.