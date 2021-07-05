БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
384 0

Объем выданных льготных кредитов для бизнеса превысил 51 миллиард

Объем выданных льготных кредитов для бизнеса превысил 51 миллиард

За неделю в рамках госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки выдали 435 кредитов на 1,4 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, всего с момента старта программы было выдано 19 453 кредита на общую сумму 51,3 млрд грн.

Из них 19,66 млрд грн выдали в качестве рефинансирования предварительно полученных кредитов, 6,38 млрд грн предприниматели получили на инвестиционные цели, еще 25,32 млрд грн выданы как антикризисные кредиты.

В Минфине напомнили, что Фонд развития предпринимательства сотрудничает с 33 банками.

Автор: 

Джерело:  Минфин
банки (6967) кредит (3288) Мінфін (2934) підприємці (243)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 