Против продажи сельскохозяйственной земли выступают 65% украинцев, – соцопрос

Около 71,7% украинцев поддерживают проведение референдума о запрете продажи земли сельскохозяйственного назначения.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии 22-29 июня.

В то же время против проведения такого референдума выступил 21% опрошенных. Кроме того, если б на референдум вынесли вопрос о поддержке запрета на продажу сельхозземли, то 65,2% выступили бы за, 21,8% – против запрета.

"Таким образом, среди респондентов, которые приняли бы участие в голосовании, 74,9% поддержали бы запрет", – говорится в сообщении КМИС.

При этом, абсолютное большинство жителей страны – 84,1% – не поддерживает продажу сельскохозяйственной земли иностранцам. Не согласны с ними – 12,1%.

В ходе исследования методом личного ("face-to-face") интервью был опрошен 2031 респондент из 107 населенных пунктов во всех подконтрольных правительству регионах Украины по 3-ступенчатой стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет. Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, и 1,5% для показателей близких к 5%.