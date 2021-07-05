Сервисы такси Uber и Bolt объявили о повышении тарифов

Популярные сервисы такси – Uber и Bolt – повышают тарифы на свои услуги в Киеве.

Так, компания Bolt в информационном канале для водителей Киева сообщила о том, что с 4 июля повышает тарифы на все категории такси, передает отраслевое издание ain.ua.

Согласно новой тарифной сетке, минимальная стоимость поездки в Bolt теперь составляет 55 гривен (до этого было 40 грн), а стоимость поездки в категории комфорт стартует с 65 грн (раньше с 55 грн).

"В связи с желанием обеспечивать достойные стабильные заработки нашим водителям, мы меняем все компоненты тарифов для всех категорий заказов в Киеве. Такое изменение призвана не только повысить ваши заработки, но и поддерживать высокий уровень спроса на платформе Bolt", – сообщили в компании.

При этом не все тарифы подорожали. Так подача машины в категории "Бизнес" стала даже дешевле – 60 вместо 70 грн. Но при этом минимальная стоимость поездки поднялась с 70 до 90 грн, а стоимость 1 км путы выросла с 7 до 8 грн.

В свою очередь Uber также разослал водителям своих сервисов электронные письма, в которых объявил о повышении тарифов на перевозки, передает УНИАН.

Точной даты, когда обновленные расценки начнут действовать нет, но ожидается, что это произойдет в июле 2021 года. В письме указывается, что изменения коснутся UberX, UberX Saver, Pool Chance, Uber Connect, Uber Select, Green и Uber VAN.