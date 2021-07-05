Минсоцполитики переназначило субсидии для большинства получателей

Органы социальной защиты населения провели переназначение жилищных субсидий в автоматическом режиме для большинства домохозяйств, которые получали в отопительном периоде 2020-2021 годов.

Как сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, субсидии были переназначены после получения в конце июня информации от Минфина по результатам проведенной верификации данных получателей жилищных субсидий на соответствие новым условиям получения помощи.

"Сейчас Минсоцполитики получило заявку на потребность в средствах для финансирования переназначенных субсидий за май и июнь текущего года и перечисляет соответствующие средства в регионы для проведения соответствующих выплат. Таким образом, в ближайшее время граждане получат причитающиеся им суммы жилищной субсидии за май и июнь текущего года в полном объеме", – сказано в сообщении.

При этом, учитывая, что стоимость получаемых жилищно-коммунальных услуг в в эти месяцы уменьшается из-за отсутствия услуги отопления, средний размер субсидии за эти месяцы составляет около 290 гривен на домохозяйство в месяц.

А министерстве подчеркивают, что на отопительный период субсидия всем этим домохозяйствам, с учетом затрат на отопление, будет рассчитана автоматически после начала отопительного периода.

Как сообщалось, Минсоцполитики ранее заявляло, что после завершения верификации данных получателей помощи субсидии будут автоматически переназначены с мая текущего года для 2,5 миллиона домохозяйств. При этом остальные около 500 тыс. семей, получавших субсидии в прошлом сезоне, будут обязаны подать новое заявление и декларацию о доходах и расходах.

Напомним, своим решением 14 апреля Кабинет министров существенно ограничил круг домохозяйств, которые смогут претендовать на получение субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, а также обязал всех получателей подавать новое заявление и декларации о доходах и расходах для того, чтобы продолжить получать помощь.

Однако уже 19 мая Кабмин изменил свое решение, предоставив возможность назначать субсидии автоматически. По оценке Минсоцполитики, теперь новый пакет документов должны будут подать только около 500 тысяч из 3 миллионов получателей помощи. Кроме того, был уточнен ряд условий для назначения субсидии в части наличия депозитов и недвижимости.