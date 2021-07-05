"Днепропетровскгаз" инвестировал в газовые сети за три года 118 миллионов

В течение 2018-2020 годов компания "Днепропетровскгаз" инвестировала в газораспределительные сети области 118,3 млн грн, однако этих средств недостаточно для редизайна газовых сетей Днепропетровской области.

Как сообщает пресс-служба компании, за последние три года АО "Днепропетровскгаз" осуществило реконструкцию более 6 км газопроводов, заменено 55 отключающих устройств, закольцовано 950 м газовых сетей на сумму более 5 млн грн.

Кроме того, выполнена замена 185 устаревших ШГРП на современные и надежные производства RGC Production. Также для более 68 тыс. потребителей была бесплатна проведена очередная государственная поверка счетчиков газа.

"В этом году специалисты "Днепропетровскгаза" заменят 31 ГРП и 96 ШГРП, а также 33 станций катодной защиты сетей от коррозии. Вместе с тем, произойдет замена счетчиков у 6,4 тыс. клиентов. Также в наших неотложных планах – замена устаревших домовых регуляторов давления у 133 потребителей из частных домов на новые современные комбинированные регуляторы (КБРД). Почти 4 млн грн запланировано на кольцевание газопроводов, замену поврежденных участков газопроводов и замену задвижек", – рассказал технический директор Сергей Бачурин..

В компании напоминают, что размер и направления инвестиций в газораспределительную систему Днепропетровской области на год утверждает НКРЭКУ. Все средства, определенные в тарифе на распределение, инвестируются в государственные сети в полном объеме, а осуществление инвестиций неуклонно контролируется регулятором.

"Однако, действующий тариф на распределение газа не позволяет осуществить полноценную модернизацию сетей. Комплексное обновление системы важно не только с точки зрения безопасности, но и позволяет уменьшить расходы технологического газа, то есть в долгосрочной перспективе уменьшает нагрузку на потребителей газа. АО "Днепропетровскгаз" осуществляет инвестиции в газовые сети области за счет средств, которые оплачиваются за распределение природного газа. Компания призывает потребителей рассчитываться за распределение газа вовремя, чтобы редизайн газовых сетей был выполнен с соблюдением сроков", – подчеркивается в сообщении.

Напомним, Региональная Газовая Компания – сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направленные на повышение качества клиентского обслуживания, модернизацию отрасли и внедрение европейских стандартов работы операторов ГРМ. Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, в которых занято 38 тыс. специалистов. Они обслуживают 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн. потребителей газа.