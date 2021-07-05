147 украинских компаний начали работу за рубежом в этом году, – Кулеба

В 2021 году при содействии Министерства иностранных дел 147 украинских компаний начали экспортировать или открыли свое представительство на новых иностранных рынках, а 109 компаний получили помощь для участия в тендерах за рубежом.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на форуме "Украина 30: Международная политика".

"Чем больше денег украинский бизнес зарабатывает за рубежом, тем больше налогов идет в бюджет, больше рабочих мест создается, более уверенной становится Украина и тем больше маневра получают дипломаты", - сказал Кулеба..

Он сообщил, что за прошлый и этот год МИД в координации с другими органами власти удалось открыть и восстановить доступ более 50 товарных групп украинской продукции на рынки 15 зарубежных стран.

Министр отметил, что одна из приоритетных задач для МИД и президента Украины Владимира Зеленского - создавать новые возможности для Украины: "Каждая украинская компания-экспортер может рассчитывать на нашу поддержку. Мы советуем, ведем за руку, помогаем найти партнеров за рубежом, выгодный рынок и продавать свои товары и услуги. За 2020 год мы получили 2 797 обращений от бизнеса, а за первую половину 2021 года - уже 2 625. Рост вдвое демонстрирует, что бизнес доверяет МИД как институции, которая оказывает реальную помощь".

Министр напомнил, что при МИД действует Совет экспортеров и инвесторов, в который входят уже более 350 компаний.

Во время выступления глава МИД объявил беспрецедентный открытый конкурс сразу на 20 должностей дипломатов по вопросам торговли и инвестиций в посольствах Украины во всем мире.

"Нам нужно подкрепить эффективные процессы, которые мы построили, не менее эффективными людьми. Вакансии только что открылись на сайте МИД. Министерство впервые так масштабно открывает двери именно на направлении торговли и инвестиций", - рассказал Кулеба.

К отбору будут впервые привлечены бизнес-ассоциации, которые помогут оценить профессиональные навыки кандидатов и отобрать сильнейших.

Кулеба напомнил о недавних шагах для того, чтобы открыть двери министерства для новых людей. С сентября 2020 года МИД объявил в общей сложности 133 конкурса и отбора на должности в системе органов дипломатической службы. 82 победителя конкурсов за это время уже присоединились к команде дипломатов.