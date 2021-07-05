Поступления от туристического сбора на Херсонщине выросли на 18%

Херсонская область за январь-май 2021 года увеличила сумму поступлений туристического сбора.

Об этом во время заседания селекторного совещания сообщил заместитель председателя облгосадминистрации Николай Якименко.

По информации Главного управления ГНС в Херсонской области за январь-май 2021 года сумма поступлений туристического сбора в местные бюджеты составила 542 тыс. грн, что на 18% больше показателя 2020 года. Увеличение показателей происходит за счет взимания туристического сбора на территории местных советов, где количество средств размещения и туристических посещений значительно меньше, чем в курортно-рекреационных общинах.

Действующие ставки турсбора принимались местными советами в 2019-2020 году и сегодня требуют пересмотра.

"На сегодня, в условиях децентрализации и нового административно-территориального устройства, решения относительно ставок туристического сбора требуют пересмотра оптимальности ставок турсбора и их обновления в случае необходимости. Кроме того, для дальнейшего туристского развития территорий также необходимо корректное определение в соответствующих решениях налоговых агентов для совершения в дальнейшем должного контроля за взиманием туристического сбора на подчиненных территориях" - отметил Якименко.

Сейчас в курортных населенных пунктах Генического и Скадовского местных советов ставка турсбора составляет примерно 6 грн (0,1% от размера минимальной заработной платы) с одного человека за сутки (как для внутренних так и для иностранных туристов), в то время как: