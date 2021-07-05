В Киеве обвалилась часть моста возле станции метро "Берестейская" (обновлено)

В Киеве произошел обвал части конструкции путепровода возле станции метро "Берестейская", в связи с чем частично перекрыто движение по проспекту Победы.

Об этом Патрульная полиция Киева сообщает на своем канале в Telegram.

"Из-за обвала части конструкции Берестейского путепровода патрульные перекрыли под ним движение по левой полосе. Ожидается осложнение движения по проспекту Победы в направлении центральной части города", – сказано в сообщении.

Как сообщает "Киев оперативный", на проспекте Победы в Киеве с моста у метро на автомобиль "ГАЗель", проезжавший внизу, упал кусок бетона. Обломок пробил лобовое стекло грузовика со стороны пассажира, но никто не пострадал.

В "Киеватодоре" позднее сообщили, что специалисты КП "Киевавтодормост" начали обследование конструкций путепровода. В ближайшее время на сооружении выполнят первоочередные противоаварийные работы.

"По предварительной информации, произошло осыпание защитного слоя бетона и частей перильного ограждения. В дальнейшем предусмотрена масштабная реконструкция. В рамках работ планируется заменить пролетное строение и убрать колонны, установленные на проезжей части проспекта. Благодаря реконструкции ликвидируют сужение, из-за которого случаются заторы", – сказано в сообщении.