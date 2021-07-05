Полиция купила бронированный микроавтобус Mercedes за 3,3 миллиона

Главное управление Национальной полиции во Львовской области 30 июня заказало ООО "Реформ" автомобиль для подразделения оперативного реагирования за 3,27 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, фирма поставит полицейским микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter Panel van 519 CDI standard (фургон).

Автомобиль будет иметь стандартное и дополнительное оборудование. Среди дополнительного оборудования – мультимедиа MBUX 7 дюймовый сенсорный экран, регулируемый кондиционер Tempmarik, парковочный пакет с камерой кругового обзора, генератор 14 В/220 А.

Кроме того, будут установлены система двусторонней связи "водитель-улица", система автоматического пожаротушения в моторном отсеке, дополнительные системы кондиционирования, отопления и вентиляции для отделения экипажа.

Приобретенный Mercedes-Benz Sprinter будет иметь бронирование: класс ПЗСА-4 бронезащиты автомобиля, бронирование салона автомобиля, крыши, бронирование боковых панелей кузова, защита пола, бронирование за приборной панелью, боковые бронированные двери (передние), боковые бронированные сдвижные двери, пуленепробиваемое лобовое стекло с электроподогревом, пуленепробиваемое стекло передней входной двери, пуленепробиваемые боковые окошки и бойницы.

Конструкция транспортного средства будет также предусматривать скрытое бронирование. Внешний вид авто будет таким же, как у серийного автомобиля пассажирского транспорта, тогда как боковые отделения для экипажа и кабины водителя будут тонированными, чтобы предотвратить внешней осмотр. Отсек экипажа должен содержать до 6-7 мест.

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Не бронированный Mercedes-Benz Sprinter Panel van 519 CDI без дополнительного оборудования, правда, не standard, а extra long, можно приобрести за S43,5 тыс (1,19 млн грн).

Закупку провели по переговорной процедуре, поскольку процедура открытых торгов была дважды отменена, в том числе частично (по лоту), из-за отсутствия достаточного количества тендерных предложений.

Соглашение было заключено в рамках и за счет проекта "Создание системы быстрого реагирования на информацию о преступлениях и происшествиях во Львове", финансируемого Европейским Союзом через Орган управления СОП "Украина-Польша-Беларусь" ЕИС 2014-2020, представленный Министерством инвестиций и экономического развития Республики Польша в рамках Грантового контракта.

ООО "Реформ" из села Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области принадлежит Максиму Ульянкиному, Олег Басюку и директору Василию Литвину. Они также вбладеют столичным ООО "Завод бронированных автомобилей "Реформ".