В Нацбанке прокомментировали увольнение руководителей трех департаментов

Национальный банк Украины (НБУ) отрицает заявления некоторых его сотрудников о централизации управления.

Об этом говорится в комментарии пресс-службы НБУ по поводу увольнения руководителей департамента сопровождения кредитов, лицензирования и финансовой стабильности, передает Интерфакс-Украина.

"Мы удивлены заявлениями о централизации управления отдельных работников, основная задача которых – подготовка и реализация коллегиально принятых правлением решений. Надеемся, что данная ситуация не является попыткой использовать сотрудников НБУ с целью политического давления на регулятора", – заявили в НБУ.

В Нацбанке утверждают, что каждому сотруднику предоставляется возможность выразить и аргументировать свою позицию, но если в итоге большинство экспертов займет иную позицию, то признаком профессиональной зрелости будет умение учитывать коллегиальное мнение.

"Тут важно не путать отсутствие коллегиальности и несогласие отдельных участников обсуждения с решением большинства. Система процессов и процедур в НБУ исключает единоличное влияние на деятельность регулятора", – подчеркивает пресс-служба НБУ.

Согласно сообщению, центробанк продолжает работу, направленную на качественное регулирование финрынка и обеспечение стойкости финсистемы, придерживаясь единого курса – поддержка ценовой и финансовой стабильности в стране.

Как сообщалось, на минувшей неделе руководящий состав Департамента лицензирования НБУ в полном составе во главе с Александром Бевзом подал в отставку, обвинив руководство регулятора в непрозрачном принятии решений и вмешательстве в надзорные процессы. В НБУ назвали причиной конфликта "расхождения в экспертных позициях" и пообещали заменить несогласных топ-менеджеров.

После этого о своем увольнении из НБУ также объявили директор Департамента финстабильности Виталий Ваврищук и директор Департамента сопровождения кредитов Олег Новаковский.