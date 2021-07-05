БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
796 0

SkyUp запустила прямые рейсы из Львова в Баку

SkyUp запустила прямые рейсы из Львова в Баку

Авиакомпания SkyUp с 4 июля запустила рейсы по маршруту Львов-Баку (Азербайджан)-Львов.

Об этом говорится в сообщении компании, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, рейсы будут выполняться один раз в неделю - по воскресеньям, а в обратном направлении летать по понедельникам.

До запуска указанного рейса прямое сообщение между Львовом в Баку отсутствовало.

В авиакомпании также отмечают, что по состоянию на 5 июля 2021 года въезд в страну разрешен при условии наличия вида на жительство, а также по решению оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджанской Республики.

Ранее сообщалось, что SkyUp запустила чартерные рейсы из Львова в Эль-Касим (Саудовская Аравия).

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
Азербайджан (202) Львів (847) авіасполучення (2495) SkyUp (301)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 