SkyUp запустила прямые рейсы из Львова в Баку
Авиакомпания SkyUp с 4 июля запустила рейсы по маршруту Львов-Баку (Азербайджан)-Львов.
Об этом говорится в сообщении компании, передает Интерфакс-Украина.
Как сообщается, рейсы будут выполняться один раз в неделю - по воскресеньям, а в обратном направлении летать по понедельникам.
До запуска указанного рейса прямое сообщение между Львовом в Баку отсутствовало.
В авиакомпании также отмечают, что по состоянию на 5 июля 2021 года въезд в страну разрешен при условии наличия вида на жительство, а также по решению оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджанской Республики.
Ранее сообщалось, что SkyUp запустила чартерные рейсы из Львова в Эль-Касим (Саудовская Аравия).
Джерело: Интерфакс-Украина
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