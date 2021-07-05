SkyUp запустила прямые рейсы из Львова в Баку

Авиакомпания SkyUp с 4 июля запустила рейсы по маршруту Львов-Баку (Азербайджан)-Львов.

Об этом говорится в сообщении компании, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, рейсы будут выполняться один раз в неделю - по воскресеньям, а в обратном направлении летать по понедельникам.

До запуска указанного рейса прямое сообщение между Львовом в Баку отсутствовало.

В авиакомпании также отмечают, что по состоянию на 5 июля 2021 года въезд в страну разрешен при условии наличия вида на жительство, а также по решению оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджанской Республики.

Ранее сообщалось, что SkyUp запустила чартерные рейсы из Львова в Эль-Касим (Саудовская Аравия).