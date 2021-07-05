Поставщик газа для населения в Мариуполе остался без топлива

Мариупольское ООО "Азовгаз" с 1 июля приостановило деятельность по поставке природного газа бытовым потребителям (населению) и небытовым потребителям из-за отсутствия ресурса.

Как сообщается на сайте компании, в соответствии с правилами поставки газа бытовые потребители автоматически переходят к поставщику последней надежды (ППН) – "Нафтогазу Украины", но находятся там не более 60 дней.

В компании призывают своих клиентов за этот период рассчитаться с "Азовгазом" за ранее поставленное топливо, а также заключить договор с новым поставщиком газа.

Как сообщалось, тариф "ГК "Нафтогаз Украины", как ППН, в июне был установлен на уровне 11,59 грн/куб. м (с НДС, без доставки). При этом "Нафтогаз" еще не обнародовал тариф ППН на июль.

По состоянию на конец мая ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" в качестве поставщика "последней надежды" (ППН) на рынке газа обслуживало более 500 тысяч домохозяйств.

Годовой "фиксированный" тариф "Нафтогаза Украины" для населения составляет 7,96 грн/куб. м, "месячный" на июль – 13,13 грн/куб. м.

Годовой тариф "Азовгаза" для населения составлял 10,49 грн/куб. м, на июль – 9,9 грн/куб. м.

ООО "Азовгаз" принадлежит ПАО "Мариупольгаз" Ивана Фомиченко, который неоднократно избирался депутатом Мариупольского горсовета.

Выручка "Азовгаза" за 2020 год составила 439,99 млн грн (-25,2% к 2019-му), чистая прибыль – 12,93 млн грн (+16,3 раза), отмечает Интерфакс-Украина.