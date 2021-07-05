Минобороны решило к зиме закупить летних туфель на 430 миллионов
Министерство обороны 30 июня объявило упрощенные торги на закупку обуви ожидаемой стоимостью 426,73 млн грн.
Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".
Согласно условиям торгов, армия хочет купить 215 тысяч пар летних туфель по ТС А01XJ.45279-267: 2020 (01) и 34 тысячи пар демисезонных ботинок с высокими берцами типа А по ТУ 15.2-072-00034022:2016 с изменениями №2. Предложения будут приниматься до 14 июля. Срок поставки – до 30 ноября.
Закупку проводят во второй раз. Первую объявили 14 мая по процедуре "открытые торги с публикацией на английском языке", но 14 июня отменили из-за невозможности устранения нарушений закона, а именно выбора не того типа процедуры.
Как сказано в протоколе, Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки ВРУ 9 июня согласовал годовой план закупок товаров, работ и услуг оборонного назначения Минобороны на 2021 год, поданный письмом Минобороны от 8 июня. Согласно постановлению Кабмина №363 от 3 марта 2021 года Минобороны является главным органом в сфере осуществления оборонных закупок. Поэтом закупку надо провести по процедуре "упрощенные торги с применением электронной системы закупок" согласно части первой статьи 24 закона "Об оборонных закупках".
В этом году Минобороны провело только две небольшие закупки обуви на 8,5 млн грн. 16 июня у ООО "Таланлегпром" через открытые торги заказали 5 тыс. пар летних туфель по новой технической спецификацией по 1 700 грн. Это на 12% дороже прошлогодней цены летних ботинок по старым ТУ У 15.2-00034022-175:2017 в 1 516 грн.
Соперником победителя на тех торгах была ООО "Производственно-коммерческая фирма "Александра" Ларисы Приходько, проигравшая, не торгуясь.
Также, по данным системы ".007", до 6 мая шли оплаты по прошлогодним договорам с ООО "Таланпром". Их срок действия продлевали, но в конце марта он истек.
Киевская компания-производитель "Таланлегпром" после начала боевых действий на Донбассе стала основным поставщиком обуви для армии Украины. По данным "ВДЗ" и "Прозорро", в 2015 году она получил заказов Минобороны на 451,91 млн грн, в 2016 году – на 354,96 млн грн, а с 2017 года – на 778,74 млн грн.
Дочерний "Таланпром" с октября 2017 года получил армейских подрядов на 1,32 млрд грн.
В 2017 году Одесское областное территориального отделения АМКУ оштрафовало "Таланлегпром" и ООО "ТД "Укрлегсырье" за тендерный сговор в 2010-2011 годах каждую на 117 тыс. грн. В прошлом году срок запрета участвовать в открытых торгах истек и компании выбыли из "черного списка".
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