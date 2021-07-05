Фонд соцстрахования выплатил за полгода пособий на 11 миллиардов

По итогам первого полугодия 2021 года Фонд социального страхования Украины принял на финансирование листки нетрудоспособности по временной потере трудоспособности, а также по беременности и родам на сумму 10,7 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении Фонда соцстрахования.

За выплатами согласно общеобязательному государственному социальному страхованию в течение шести месяцев обратились более 1,7 млн украинцев.

Ранее сообщалось, что в течение января-мая 2021 года за выплатами к системе общеобязательного государственного социального страхования обратились более 1,5 млн украинцев.

По данным Фонда соцстрахования, количество принятых на оплату больничных листов в январе-апреле 2021 года выросло на 29,6%, потребность в расходах по ним – на 60,3%.