БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
372 0

Фонд соцстрахования выплатил за полгода пособий на 11 миллиардов

Фонд соцстрахования выплатил за полгода пособий на 11 миллиардов

По итогам первого полугодия 2021 года Фонд социального страхования Украины принял на финансирование листки нетрудоспособности по временной потере трудоспособности, а также по беременности и родам на сумму 10,7 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении Фонда соцстрахования.

За выплатами согласно общеобязательному государственному социальному страхованию в течение шести месяцев обратились более 1,7 млн украинцев.

Ранее сообщалось, что в течение января-мая 2021 года за выплатами к системе общеобязательного государственного социального страхования обратились более 1,5 млн украинцев.

По данным Фонда соцстрахования, количество принятых на оплату больничных листов в январе-апреле 2021 года выросло на 29,6%, потребность в расходах по ним – на 60,3%.

Автор: 

Джерело:  Фонд соцстрахования
страхування (669) допомога і підтримка (9) лікарняний (72)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 