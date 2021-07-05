Сеть "Файно маркет" из Кропивницкого покупает черкасскую сеть "Абсолют"

Компания "Вересень плюс" из Кропивницкого, управляющая региональной сетью магазинов "Файно Маркет", покупает черкасскую сеть магазинов "Абсолют".

Информацию о получении соответствующего разрешения Антимонопольного комитета (АМКУ) отраслевому изданию All Retail подтвердил основатель сети "Файно Маркет" Виталий Денисенко.

До конца года кропивницкий ритейлер планирует открыть около 30-ти новых торговых объектов в Черкасской области.

Согласно данным на сайте АМКУ, 2 июля регулятор предоставил разрешение ООО "Вересень плюс" на получение в аренду активов в виде целостного имущественного комплекса в виде объектов коммерческой (торговой) недвижимости (магазины) в Черкасской области, обеспечивающих осуществление деятельности по розничной торговле продовольственными и непродовольственными товарами и принадлежащего прямо и косвенно физическим лицам - гражданам Украины.

Торговая сеть "Абсолют" работает с 2001 года в Черкассах и Черкасской области. Сеть насчитывает около 30 минимаркетов и магазинов формата "у дома". Компания является лидером рынка продовольственного ритейла Черкасс по количеству торговых точек.

Компания "Вересень плюс" развивает сеть магазинов у дома и минимаркетов "Файно Маркет", а также дискаунтеров Varto. Большинство магазинов компании сосредоточены в Кировоградской области, но в прошлом году был также осуществлен запуск первого объекта в Черкасской области.