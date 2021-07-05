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Торговый представитель Украины возглавил Международный зерновой совет

Торговый представитель Украины возглавил Международный зерновой совет

Заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка возглавил Международный зерновой совет (International Grains Council, IGC) до 2023 года.

Об этом говорится в сообщении IGC, передает Интерфакс-Украина.

"После председательства Швейцарии IGC назначил заместителя министра экономики Украины в качестве главы Совета на 2021-2022 годы", – сказано в сообщении Совета.

Согласно сообщению, Украина в ходе своего председательства в IGC будет заинтересована в повышении прозрачности рынков и торгового сотрудничества на мировых рынках зерна, масличных культур и риса.

"Украина также заинтересована в продвижении диалога между правительствами по вопросам политики торговли зерном и расширении членства в IGC, а также в более тесном сотрудничестве между государственным и частным секторами для повышения устойчивости мировой торговли и продовольственных систем", – указал Совет в релизе.

Как сообщалось, в конце марта в Украине стартовала весенняя посевная. Всего зерновые культуры во всех категориях хозяйств должны занять 15,5 млн га, или 55% в структуре посевных площадей, что соответствует нормативам оптимального соотношения культур в севооборотах. Посев яровых зерновых культур ожидается на площади 7,6 млн га, подсолнечника – 5,4 млн га, сои – 1,4 млн га, сахарной свеклы – около 223 тыс. га.

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Джерело:  Интерфакс-Украина
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