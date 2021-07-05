Торговый представитель Украины возглавил Международный зерновой совет

Заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка возглавил Международный зерновой совет (International Grains Council, IGC) до 2023 года.

Об этом говорится в сообщении IGC, передает Интерфакс-Украина.

"После председательства Швейцарии IGC назначил заместителя министра экономики Украины в качестве главы Совета на 2021-2022 годы", – сказано в сообщении Совета.

Согласно сообщению, Украина в ходе своего председательства в IGC будет заинтересована в повышении прозрачности рынков и торгового сотрудничества на мировых рынках зерна, масличных культур и риса.

"Украина также заинтересована в продвижении диалога между правительствами по вопросам политики торговли зерном и расширении членства в IGC, а также в более тесном сотрудничестве между государственным и частным секторами для повышения устойчивости мировой торговли и продовольственных систем", – указал Совет в релизе.

Как сообщалось, в конце марта в Украине стартовала весенняя посевная. Всего зерновые культуры во всех категориях хозяйств должны занять 15,5 млн га, или 55% в структуре посевных площадей, что соответствует нормативам оптимального соотношения культур в севооборотах. Посев яровых зерновых культур ожидается на площади 7,6 млн га, подсолнечника – 5,4 млн га, сои – 1,4 млн га, сахарной свеклы – около 223 тыс. га.