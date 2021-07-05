Власти Киева продлят работу общественного транспорта из-за проведения музыкального фестиваля

На время проведения фестиваля Atlas Weekend для обеспечения перевозки пассажиров будет продлена работа общественного транспорта.

Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

Так, в ночь с 6 на 7 июля и в ночь с 9 на 10 июля работа метрополитена и наземного пассажирского транспорта продлена на 1 час. Перевозки пассажиров наземным общественным транспортом будут организованы после прохождения последних пар поездов.

"Обращаем внимание, что на период проведения мероприятия, в случае необходимости и в зависимости от пассажиропотока, возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции метро "Выставочный центр", – отмечается в сообщении.

Кроме того, на весь период проведения фестиваля – 6, 7, 8 и 9 июля – на 1 час продлена работа троллейбусов №№11, 12, 43, 45 и автобусов №56.