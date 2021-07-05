Минэнерго предложило ограничить продажу электроэнергии трейдерами

Министерство энергетики предлагает ограничить продажу электроэнергии трейдерами и поставщиками на рынке "на сутки вперед" (РСВ) в процентном значении от их объема торговли.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго по итогам совещания по воспросу урегулирования кризисной ситуации на рынке электроэнергии под председательством министра Германа Галущенко.

Согласно сообщению, такое решение может урегулировать ситуацию на рынке электроэнергии уже в ближайшее время до внедрения системных мер.

В то же время в ходе совещания Минэнерго предложило способы системного решения проблем, которые помогут стабилизировать рынок.

"Надо принять методику расчета предельной цены на рынке "на сутки вперед", что поможет сделать рынок ликвидным. Кроме того, нужно утвердить обязательность биржевой торговли для всех участников. Также необходимо в законодательном поле отменить обязательства по продаже 10% электроэнергии на РСН, по крайней мере для тех участников, которые выполняют функции ПСО", – отметил первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко.

Как сообщалось, ранее запретить продажу электроэнергии на РСВ трейдерам требовал энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова.

Именно компанию "Д.Трейдинг" из группы ДТЭК Нацкомиссия по регулированию рынков энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) ранее обвинила в обвале цен на РСВ.

По данным НКРЭКУ, спрос на этом сегменте рынка рахнул на 40% из-за того, что трейдер "Д.Трейдинг" из холдинга ДТЭК Рината Ахметова перестал закупать электроэнергию на РСВ, перейдя на прямые договора. При этом, значительный портфель поставок электроэнергии ДТЭК относится к внутригрупповым продажам, когда электроэнергия поставляется предприятиям из группы СКМ Рината Ахметова.

Большей частью, в результате того, что "Д.Трейдинг" увел значительную часть спроса с РСВ, цена опустилась с 1450 грн/МВт-ч 1 июля до 426 грн/МВт-ч 4 июля.

После этого НКРЭКУ на экстренном заседании в воскресенье, 4 июля, установила минимальную цену электроэнергии на Рынке на сутки вперед (РСВ), ограничила объем внутригрупповых продаж электроэнергии до 50% и обязала операторов систем распределения (облэнерго) и оператора системы передачи ("Укрэнерго") закупать на РСВ 95% электроэнергии для технологических потерь вместо 50%.

После принятых НКРЭКУ решений, цена на рынке электроэнергии "на сутки вперед" на 6 июля в торговой зоне ОЭС Украины, по сравнению с показателем на 5 июля повысилась на 81% – до 916,06 грн за МВт-ч.