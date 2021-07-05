Нацбанк исключил из реестра финансовых учреждений 6 компаний

Национальный банк Украины исключил пять компаний – ООО "ФК "Фининтеграл" (ЕГРПОУ 41384538), ООО "Факторинговая компания "Финанс Групп" (ЕГРПОУ 37560195), ООО "Е-Кэш" (ЕГРПОУ 41548844), ООО "ФК "Цедент" (ЕГРПОУ 41939879), кредитный союз "Ваш Достаток" (ЕГРПОУ 26431306) из Государственного реестра финансовых учреждений на основании их заявлений.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Также Национальный банк исключил ООО "Лизинговая компания "Матрица" (ЕГРПОУ 34881532) из Реестра лиц, которые не являются финансовыми учреждениями, но имеют право предоставлять отдельные финансовые услуги, на основании ее заявления.

Такие решения Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял на заседании 2 июля 2021 года.

Кроме того, Национальный банк отозвал (аннулировал) у 13 финансовых учреждений на основании поданных ими заявлений лицензии на оказание финансовых услуг. Так, отозваны все имеющиеся лицензии у:

ОДО "Международная страховая компания" (ЕГРПОУ 31236795) 22 лицензии на осуществление страховой деятельности;

кредитного союза "Полесье-Кредит" (код ЕГРПОУ 25675673) одну лицензию на предоставление средств в заем, в том числе и на условиях финансового кредита;

кредитного союза "Кредитный союз профсоюзов УМВД Украины в Ривненской области" (код ЕГРПОУ 25930065) одну лицензию на привлечение финансовых активов с обязательством относительно последующего их возврата;

ООО "ФК "Цедент" четыре лицензии на предоставление услуг по факторингу, на предоставление услуг по финансовому лизингу, предоставление средств в заем, в том числе и на условиях финансового кредита, а также на предоставление гарантий;

ООО "Лизинговая компания "Матрица" одну лицензию на предоставление услуг по финансовому лизингу.

Кроме того, отозваны лицензии на предоставление гарантий у:

ООО "ФК "Октант" (ЕГРПОУ 42123252);

ООО "Ресурс-Финанс "(ЕГРПОУ 39705957);

ООО "ФК "Финстрим" (ЕГРПОУ 40176983);

ООО "ФК "Уно Капитал" (ЕГРПОУ 39669296);

ООО "ФК "Инвест Кредит Групп" (ЕГРПОУ 38320537);

ООО "ФК "Мани Фэктори" (ЕГРПОУ 41966394);

ООО "ФК "Амбрас" (ЕГРПОУ 41361950);

ООО "ФК "Альянскэпитал" (ЕГРПОУ 41453784).

Вышеупомянутые восемь финансовых компаний продолжают свою деятельность и имеют действующие лицензии на другие виды деятельности. У них отозваны лицензии исключительно на предоставление гарантий.

Национальный банк ранее напомнил всем финансовым компаниям-гарантам о необходимости выполнения обязательных нормативов. Более 40% финансовых компаний-гарантов из 310 лицензированных по состоянию на 1 января 2021 года не соблюдали требования нормативов и имели хотя бы один невыполненный норматив.

Национальный банк Украины отмечает, что аннулирование лицензий никоим образом не освобождает страховщика от необходимости выполнять свои обязательств по уже заключенным договорам страхования и не прекращает их действие. Страховщик обязан выполнять в полном объеме взятые на себя обязательства перед клиентами по договорам страхования в соответствии со ст. 526 Гражданского кодекса Украины, в частности выплачивать страховые возмещения. Отказ в выплате страхового возмещения, который не основывается на условиях договора или закона, является противоправным.