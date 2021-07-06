Безос покинул пост гендиректора Amazon

Джефф Безос покинул пост главного исполнительного директора крупнейшего в мире интернет-ритейлера Amazon.

Сейчас на сайте Amazon сообщается, что главным исполнительным директором является Энди Джесси, который ранее возглавлял облачный сервис Amazon Web Services. Безос остается исполнительным председателем совета директоров, передает Интерфакс.

Ранее, когда были анонсированы изменения в руководстве компании, Безос объяснил выбор даты: ровно 27 лет назад 5 июля была зарегистрирована компания Amazon.

Как сообщалось, Безос сконцентрируется на новых продуктах Amazon, разработке инициатив на ранней стадии, а также на других проектах, включая благотворительный фонд Day 1 Fund и аэрокосмическую Blue Origin.

В начале июня миллиардер объявил, что 20 июля вместе со своим братом отправится в космос на созданном Blue Origin корабле New Shepard. Еще одно место на полет с Безосом было продано на аукционе за $28 млн.