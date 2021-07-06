В Украине зафиксировали 541 новый случай COVID-19

На утро 6 июля в Украине зафиксировали 541 новый случай заболевания коронавирусной болезнью.

В частности, заболело 26 детей и 11 медработников, сообщают в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Также госпитализировали 266 человек, умерло 20 пациентов, выздоровело – 1 086. В то же время совершили 40 517 тестов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (197), Одесской (52), Киевской (37), Луганской (25) и Днепропетровской (24) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 238 364 человека, выздоровело – 2 172 687, летальных случаев зафиксировали 52 504, также провели 10 945 216 тестов.

С начала кампании вакцинации против COVID-19 в Украине привили 2 100 540 человек, за прошедшие сутки – 73 234. Полностью иммунизированы 898 076 украинцев.

Днем ранее, 5 июля, сообщили о 244 новых случаях заболевания коронавирусной болезнью.