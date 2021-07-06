Торговый представитель Украины допустил временный запрет на экспорт металлолома

Кабинет министров может ввести временный запрет на экспорт металлолома, в случае если Евросоюз применит подобные меры.

Об этом сказал заместитель министра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка, передает Бизнес-портал UAprom.

"Мы изучаем торговую политику ЕС и видим, что ЕС работает над тем, чтобы полностью запретить экспорт металлолома, учитывая экологические требования", – сообщил он в комментарии изданию.

Соответственно, по его словам, если ЕС пойдет на такой шаг, то "вполне вероятно, что и Украина последует этой практике".

Качка также обратил внимание на то, что вопрос металлолома во многих странах перестал быть вопросом исключительно торговой политики.

"Во всем мире внимание к металлолому растет в контексте реализации экологических целей. Это касается и ЕС. Соответственно, скорее всего, мы с Евросоюзом будем синхронизироваться, поскольку это часть циркулярной экономики. Это намного более глубокий вопрос, чем торговля или производство", – подчеркнул замминистра.

В мае 2021 года Украине продлила действие пошлины на экспорт стального лома в размере 58 евро за тонну до сентября 2026 года. Тем не менее, поставки лома на внешние рынки с начала текущего года выросли в 6 раз, до 231 тыс. т, тогда как за весь 2020 было экспортировано 36 тыс. т.