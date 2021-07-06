Украина и Китай подписали соглашение о сотрудничестве в сфере инфраструктуры

Министр инфраструктуры Александр Кубраков и министр коммерции Китайской Народной Республики Ван Веньтао 30 июня подписали межправительственное соглашение, которое расширяет сотрудничество двух государств с целью реализации совместных проектов в отрасли строительства инфраструктуры.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Отмечается, что среди приоритетов сотрудничества – железнодорожный транзит, коммуникации и муниципальное инженерное строительство.

Согласно договору Украина и Китай будут поощрять компании и финансовые учреждения обеих стран к активному сотрудничеству в области строительства инфраструктурных объектов, а также способствовать установлению более тесных экономических связей между двумя странами и оказывать необходимую помощь и сопровождение в реализации совместных проектов.

Соглашение предусматривает привлечение средств на льготных условиях от правительства КНР, необходимых для реализации инфраструктурных проектов.

Отмечается, что в результате совместных консультаций стороны утвердят потенциальные проекты сотрудничества, которые будут поддерживаться средствами Китая.