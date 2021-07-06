Власти Киева отсрочили введение штрафов за неоплату парковки на две недели

Первые две недели с начала действия новых тарифов на парковку водителей не будут штрафовать за их неоплату.

Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Константин Усов, сообщает пресс-служба КГГА.

"До 16 июля включительно у киевских инспекторов по парковке особая миссия. Они не штрафуют водителей за задержку оплаты парковки, а вместо этого ведут открытую разъяснительную кампанию", – отметил он.

По его словам, водителям нужно время на понимание новых правил парковки, установку необходимых приложений и ориентирование в новой системе. Поэтому в Киеве объявлен двухнедельный период лояльности.

"Водители, которые не оплатили за парковку, вместо постановления о нарушение получают информационную справку с разъяснением о размере штрафа и порядке оплаты. Там указаны официальные тарифы на парковку в соответствии с зонами в городе, четко прописаны приложения и сайты, через которые можно осуществить оплату, а также QR-код, через который можно зайти на соответствующий портал и получить все необходимые подсказки", – добавил Усов.

Он также подчеркнул, что в справке также напоминают водителям не давать наличные нелегальным парковщикам.

В КГГА напомнили, что с 1 июля в Киеве начали действовать официальные тарифы на парковку. В I зоне, охватывающей центральную часть города, стоимость парковки составляет 35 грн/час., во II зоне, на прилегающих к центру территориях – 25 грн/час. В спальных районах города стоимость осталась без изменений – 5 грн/час.

В случае неуплаты за парковку на водителей будут налагаться штрафы в 20-кратном размере от стоимости часа парковки в зависимости от зоны: 700 грн, 500 грн и 100 грн соответственно.