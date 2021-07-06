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Резервы Нацбанка выросли за месяц на $520 миллионов

Резервы Нацбанка выросли за месяц на $520 миллионов

По состоянию на 1 июля международные резервы Украины по предварительным данным составили $28,36 млрд (в эквиваленте).

Как сообщает пресс-служба Национального банка, в июне резервы выросли на 2% благодаря валютным поступлениям в пользу правительства и интервенциям Нацбанка, которые компенсировали погашение внешних и внутренних обязательств государства.

Отмечается, что динамику резервов в июне определяли операции по управлению внешним долгом, операции Нацбанка на межбанковском рынке и переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют).

В частности, валютные поступления в пользу правительства Украины в течение августа составили $1,1 млрд, в том числе $726,3 млн от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированных в валюте. В то же время на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было направлено $995,6 млн. Из этой суммы $848 млн направлено на обслуживание и погашение ОВГЗ, $80,1 млн – на обслуживание еврооблигаций, остальные – на исполнение других обязательств государства в иностранной валюте.

Кроме этого, в июне Национальный банк выплатил $2,3 млн (в эквиваленте) в пользу Международного валютного фонда.

Также, по результатам июня, чистая покупка валюты Нацбанком на валютном рынке составила $583,3 млн.

"Текущий объем международных резервов покрывает 4,3 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", – отметили в НБУ.

Как сообщалось, в мае международные резервы Нацбанка сократились до $27,84 млрд в связи с погашением внешних и внутренних обязательств государства, которые были частично компенсированы валютными поступлениями в пользу правительства.

Напомним, международные резервы Украины по состоянию на 1 мая составляли $28 млрд.

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Джерело:  Нацбанк
валютний резерв (195) НБУ (9301)


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Це чудово, але невідомо - на скільки мільярдів виросли за місяць резерви олігархів? За минулий рік зрозуміло, а як у цьому році?
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06.07.2021 19:11 Відповісти
Це як про життя на Марсі, наука відповіді не має. Хіба що фінансова розвідка США.
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07.07.2021 10:25 Відповісти
Та чому ж не має, якщо добре відомо що за Зеленського статки олігархів зросли лише за 2020 рік удвічі:
Новий рейтинг українських мільярдерів від Forbes: майже всі олігархи збагатіли менш ніж за рік https://www.radiosvoboda.org/a/forbes-rejtynh-miljarderiv-ukrajiny/31150398.html

Статки Пінчука в 2020 році зросли удвічі, - Forbes

https://censor.net/ua/n3253070
Резервы Нацбанка выросли за месяц на $520 миллионов - Цензор.НЕТ 7538
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07.07.2021 16:11 Відповісти

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