Налоговая милиция обнаружила 1,4 миллиона литров контрафактного бензина на 36 миллионов
Сотрудники Главного управления Государственной фискальной службы в Киеве разоблачили предприятие в уклонении от уплаты налогов.
Об этом сообщает пресс-служба ГФС.
"Установлено, что должностные лица одного из предприятий в течение длительного времени совершали продажу горюче-смазочных материалов за наличный счет без отображения в налоговой отчетности, в результате чего уклонились от уплаты НДС у общей сумме 4,8 млн грн и налога на доход на сумму 4,3 млн грн", – говорится в сообщении.
Правоохранители провели 8 обысков на территории Киева и Киевской области, а именно в офисах, на территории нефтехранилищ и АЗС. В результате было обнаружено и изъято финансовую документацию, компьютерную технику, печатки шести предприятий, талоны и пластиковые карты на топливо разных известных АЗС, бензин, дизтопливо и компоненты для его изготовления, а также было отобрано десять образцов топлива для проведения экспертизы.
Так, Налоговая милиция изъяла более 1,4 млн литров ГСМ ориентировочной стоимостью более 36 млн грн.
Следствие продолжается.
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