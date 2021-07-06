Крупные сети АЗС продолжили повышать цены на бензин и дизтопливо

Во вторник, 6 июля, средняя цена по стране бензина А-92 выросла на 8 копеек за литр и составила 29,15 грн/л, бензин А-95 подорожал на 7 копеек – до 30,08 грн/л, а дизельное топливо – на 3 копейки до 28,36 грн/л.

Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, AMIC повысил цену бензинов на 27-34 копейки, ДТ – на 23 копейки – до 32,48 грн/л. В сети KLO все виды топлива подорожали на 10-60 копеек: "двойка" – до 30,10 грн/л, "пятерка" – до 31,10 грн/л, ДТ – до 29,19 грн/л.

В сети UPG "двойка" и "пятерка" подорожали на 50 копеек – до 30,79 и 31,64 грн/л, ДТ – на 40 копеек – до 27,30 грн/л.

Также откорректировали свои цены в сторону увеличения BVS, "Татнефть-АЗС-Украина", UPG, УГД, "Motto" и "БРСМ-Нафта".

Напомним, Министерство экономики Украины обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 26,64 грн/литр и дизтоплива – 22,55 грн/л, из которых высчитывается предельная цена реализации горючего на АЗС на первую декаду июля.

Соответственно, с учетом максимальной торговой наценки, которая согласно постановлению правительства о госрегулировании цен должна быть не более 5 грн/л на бензин и 7 грн/л на дизельное топливо, предельная стоимость бензина составляет 31,64 грн/л, дизтоплива – 29,55 грн/л.