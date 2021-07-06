"Укроборонпром" получил грант на повышение уровня киберзащиты

Грантовое соглашение на $20 тыс. между государственным концерном "Укроборонпром" и Фондом гражданских исследований и развития США (CRDF Foundation) было подписано 6 июля.

Об этом сообщает пресс-лужба компании.

"Это первая победа Концерна в международном научно-техническом конкурсе, а также первый грант именно на повышение инновационной составляющей безопасности оборонного производства", – говорится в сообщении.

Отмечается, что средства будут направлены на повышение уровня киберзащиты "Укроборонпрома". Мероприятие организовано Советом национальной безопасности и обороны Украины при поддержке ФЦДР и Государственного департамента США.

В "Укроборонпроме" добавили, что за I полугодие 2021 информационно-телекоммуникационные системы (ИТС) "Укроборонпрома" подверглись 12 415 кибератакам - 69 атакам в сутки. Большинство из них было заблаговременно заблокировано.